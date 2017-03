Francia: Kylian Mbappé convocato per la prima volta

16 marzo 2017

A soli 18 anni è stato ribattezzato il nuovo Henry. Ne deve fare di strada Mbappé per raggiungere numeri e trofei dell'illustre connazionale, ma non c'è dubbio che la strada intrapresa sia quella giusta. Uno che ama bruciare le tappe il talentino del Monaco che, dopo aver regalato un doppio dispiacere a Guardiola, si è meritato la prima convocazione con la nazionale maggiore.



Prima volta anche per il compagno Benjamin Mendy, l'attaccante del Marsiglia Florian Thauvin e il centrocampista del Lione che piace tanto alla Juve Corentin Tolisso. Tra Lussemburgo e Spagna, Mbappé potrebbe anche fare il suo esordio con i Galletti, lui che ha giocato solo con la Under 19 e mai con l'Under 21.