Francia, il "miracolo" di Marsiglia-Psg: spot geniale di presentazione

23 febbraio 2017

Il calcio fa miracoli? Sembrerebbe di sì guardando la geniale pubblicità di Canal + , l'emittente francese che domenica trasmetterà il grande classico Marsiglia-Psg (visibile in Italia in esclusiva su Premium Sport ): nello spot un uomo perde la memoria e resta impassibile di fronte ai tentativi della moglie. Finchè non vede in tv un vecchio gol di Marco Simone : e tutti i ricordi riaffiorano lentamente guardando i match del passato tra i due club.

"Ci sono partite che non si dimenticheranno mai" è la frase con cui termina il video, pubblicato anche su Twitter, con cui Canal+ sta pubblicizzando e presentando il grande classico di Francia tra i marsigliesi e i parigini, con i primi a caccia di una qualificazione all'Europa e i campioni in carica con il Monaco capolista nel mirino. Una sfida importante dunque, dal sapore storico come, appunto, mostra lo spot in cui un anziano non riesce a recuperare i ricordi nonostante la moglie gli mostri fotografie e video del suo passato fino al momento in cui, per caso, la tv manda in onda le immagini di una vecchia sfida tra le due squadre più rinomate di Francia. La donna, accortasi della scintille, corre in soffitta a recuperare videocassette dove un tempo furono registrati i Psg-Marsiglia degli anni addietro e l'uomo, come per un miracolo del calcio e della passione, prende a commentare dettagliatamente le partite. Effetti del grande classico francese, effetti di uno spot geniale. Effetti di una sfida mai banale e sempre affascinante, in esclusiva su Premium Sport.