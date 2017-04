Francia, giocatori del Lione aggrediti dai tifosi del Bastia

16 aprile 2017

Bastia fans attack Lyon players before the game pic.twitter.com/SPzZt5KnRs

Immagini sui social mostrano perfettamente quanto avvenuto in campo: anche una nota pubblicata su Twitter dal Lione evidenzia l'aggressione subita dai giocatori. Solo pochi giorni fa si erano verificati disordini sugli spalti del Park OL a causa di alcuni tafferugli tra tifosi francesi e turchi con alcuni supporters costretti a scendere in campo per sfuggire alla violenza. Per questo era stato rinviato l'inizio del match di Europa League tra il Lione e il Besiktas.