Francia, Coppa di Lega: il Psg vola in semifinale

10 gennaio 2018

Senza Cavani e Pastore, il Psg stacca il pass per le semifinali di Coppa di Lega francese grazie al successo per 2-0 in casa dell'Amiens. I gol nella ripresa: sblocca Neymar su rigore al 53', Rabiot trova il raddoppio di testa al 78' con tanto di conferma del Var. Ora affronterà il Rennes, che si è qualificato battendo 4-2 il Tolosa. Il Montpellier vince 1-0 in trasferta con l'Angers e se la vedrà con il Monaco. Semifinali il 30 e 31 gennaio.

Il primo a provarci è Neymar con un mancino al 9', tentano anche Di Maria e Mbappé ma senza fortuna. Al 34' ecco che la strada del Psg verso la semifinale sembra farsi in discesa per l'espulsione del portiere dell'Amiens, Gurtner, che lascia i suoi in dieci. A inizio ripresa la squadra di Emery passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di Manconduit: dal dischetto si presenta Neymar che gonfia la rete con una conclusione angolata. Il raddoppio per i parigini lo sfiora Verratti, ma il suo colpo di testa centra in pieno la traversa. Raddoppio che arriva, però, al 78' con una zuccata stavolta vincente di Rabiot, che sfrutta al meglio un angolo di Di Maria. Dopo qualche secondo di incertezza, anche il Var conferma la rete. Si arriva fino al triplice fischio senza tante altre emozioni ed è così che il Psg vola in semifinale.



LE ALTRE PARTITE

Dopo il Monaco che ha superato in trasferta 2-1 ieri il Nizza, anche il Rennes si qualifica per le semifinali battendo 4-2 il Tolosa. Avanti il Rennes al 21 per l'autogol di Yago, poi il pareggio degli ospiti con Sylla (40'). Ancora sorpasso dei padroni di casa con Bourigeaud (42'), di nuovo ripresi da Sanogo (63'). Poi la doppietta vincente dell'appena entrato Hunou (86' e 93') a firmare il passaggio del turno del Rennes. Avanza anche il Montpellier cha sbanca 1-0 il campo dell'Angers: decisivo il gol di Mbenza (86') per conquistare il penultimo atto della competizione.