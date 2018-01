Francia, Coppa di Lega: il Monaco vola in semifinale

9 gennaio 2018

La Coppa di Lega francese 2017/2018 ha svelato il nome della sua prima semifinalista. E’ il Monaco, che questa sera, all’Allianz Riviera di Nizza, si è imposto ai danni dei padroni di casa con il punteggio di 2-1. La partita, che ha perso prima del via Mario Balotelli, impossibilitato a scendere in campo per problemi muscolari, è iniziata subito su ritmi altissimi. Il punteggio si è sbloccato dopo appena tre minuti, con la squadra di Jardim che si è portata in vantaggio grazie a un preciso colpo di testa di Lemar, su assist dell’ispirato ex laziale Keita. La reazione del Nizza però non si è fatta attendere, con diversi minuti di pressione importante. I padroni di casa, a dire il vero, al 13’ hanno persino subito la seconda rete, sempre ad opera di Lemar, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Al 18’ un errore della difesa ospite dà il la all’1-1 firmato da Plea. I ritmi restano alti e al 37’ gli ospiti tornano in vantaggio: il solito Keita ispira, Diakhaby conclude di destro e Benitez è battuto. Nella ripresa, dopo un bel salvataggio di Sarr su Keita, il Nizza ha la chance per il 2-2 al 19’ con Lees-Melou, che però fallisce un facile colpo di testa e grazia Benaglio. La squadra allenata dallo svizzero Favre ci prova fino alla fine, ma il Monaco non si concede altre distrazioni e dopo quattro minuti di recupero può esultare. Il Monaco vola così in semifinale, dove sfiderà la vincente del match di domani (ore 18.45) tra Rennes e Tolosa. Dall’altra parte del tabellone, sempre domani, ma alle 21.05, si giocano gli ultimi due quarti di finale: Angers-Montpellier e Amiens-Paris Saint Germain.