Francia, Coppa di Lega: il Monaco supera il Montpellier e vola in finale

31 gennaio 2018

I monegaschi partono meglio, ma nonostante i ripetuti attacchi non riescono a creare seri problemi alla difesa avversaria. È degli ospiti la prima conclusione del match con Aguilar all’11: gran tiro da fuori area, sul quale risponde presente Subasic. La risposta del Monaco giunge dopo 2’ con il piattone destro di Raggi, ma Lecomte è attento ed evita il peggio per i suoi. Passa qualche secondo e Falcao si divora un gol di testa su cross al bacio di Jovetic. Il gol è nell’aria e il Monaco lo trova al 15’ proprio con il suo capitano: azione travolgente di Sidibe, palla a Falcao che se la alza col destro e la piazza di prima lasciando immobile Lecomte. Il Monaco spinge il piede sull’acceleratore e si affida alla velocità di Jovetic che al 18’ prende d’infilata la difesa ospite e in area viene atterrato da Lecomte: l’arbitro dà rigore, ma il Var lo annulla. Al 29’ il raddoppio del Monaco: Raggi sulla corsia di sinistra la dà a Rony Lopes che di prima la mette sul secondo palo per Falcao che di prima non perdona. Dopo un minuto Raggi salva i suoi sul doppio tentativo a botta sicura di Aguilar. Al 35’ clamorosa occasione per il Montpellier che si divora il gol con Sio a due passi dalla porta. Poi il Monaco rischia l’autogol con Moutinho che va a deviare in angolo il tiro insidioso di Mendes.



Nella ripresa il Monaco difende con carattere il doppio vantaggio e va vicinissimo al tris con Falcao al 52’, ma il suo colpo di testa è troppo debole. Gli ospiti hanno avuto l’occasione per rientrare in partita al 58’ con Sambia che impegna seriamente Subasic che gli nega il gol dell’1-2 con un grande intervento. Tris dei biancorossi che arriva al 66’ con Lopes su assist di Falcao, ma il Var lo annulla per posizione di fuorigioco del Tigre. All’81 ci prova Hilton con un colpo di testa da centro area, Subasic para. È questa l’ultima emozione del match: il Monaco vola in finale di Coppa, dopo aver piegato il Montpellier.