Francia: Henry è il nuovo allenatore del Monaco

13/10/2018

"In primo luogo ringrazio l'AS Monaco per avermi dato l'opportunità di allenare la squadra di questo club così speciale per me. Sono molto felice di tornare al Monaco ed estremamente determinato ad affrontare le sfide future. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori per iniziare a lavorare insieme", le prime parole di Henry.



Il compito dell'ex bomber è quello di risollevare una squadra in crisi dopo un avvio shock di stagione: terzultimo posto in campionato con 6 punti in nove giornate e due sconfitte su due in Champions.