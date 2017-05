Francia, Deschamps contro Benzema: "È patetico"

18 maggio 2017

Piccola ricostruzione: la querelle Benzema-nazionale francese va avanti da anni, dall'affaire videotape hard di Valbuena. L'attaccante del Real non è più stato convocato dalla Francia. La scorsa settimana la striscia di polemiche ha visto aggiungersi una nuova puntata. Il rapper francese Booba ha postato su Instagram un fotomontaggio della bellissima giocata di Benzema contro l'Atletico Madrid, e cioè il dribbling sulla linea di fondo con tre avversari: nella foto, però, le facce dei giocatori dell'Atletico erano state sostituite da quelle di Deschamps, di Giroud (in nazionale al posto di Benzema) e dell'ex primo ministro francese Valls (che aveva speso parole poco dolci per il centravanti). A quella foto (con una didascalia non proprio da lord) aveva messo il proprio personale 'like' proprio Benzema.



Non è mancata la replica di Deschamps, in conferenza stampa: "È patetico", il commento lapidario del ct. Che ha dato ampia spiegazione delle proprie scelte, nelle quali non figura ovviamente Benzema: "La Nazionale francese è stata costruita prima degli Europei, si è consolidata come gruppo ed è arrivat fino in finale. E continuerà ad essere così anche ora nelle qualificazioni mondiali. In un gruppo ci sono delle caratteristiche da rispettare: l'equilibrio e l'armonia, ad esempio". Ci sono volti nuovi, però. Deschamps spiega: "Ho fiducia in alcuni giocatori che hanno dimostrato di meritarsi la convocazione. Al loro fianco ho chiamato dei giovani anche consolidando il loro potenziale. Prendo decisioni solo per il bene della Francia".