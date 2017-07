Flamengo: l'ex Lazio Ederson ha un tumore ai testicoli

25 luglio 2017

L'ex centrocampista della Lazio Ederson deve combattere la battaglia più dura della sua vita. Al 31enne brasiliano, dall'estate 2015 al Flamengo, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli in seguito ad accurate analisi dopo che era risultato positivo a un test anti-doping. Come riportato dal club carioca, il calciatore sarà operato entro il fine settimana. "La prognosi per il recupero è buona" ha detto il medico che lo ha in cura.

I suoi tre anni alla Lazio non sono di certo passati alla storia (50 presenze complessive e cinque gol), ma Ederson, grazie alla sua contagiosa allegria, ha lasciato un buon ricordo nell'ambiente biancoceleste. Terminata l'esperienza capitolina, la scelta di tornare in patria per vestire la maglia del club più seguito, il Flamengo, avventura interrotta dalla terribile notizia del cancro.



"È difficile trovare le parole in questo momento. È una notizia che mi ha molto turbato – ha spiegato in conferenza stampa –. Ora naturalmente sono triste, ma allo stesso tempo molto tranquillo e consapevole di ciò che mi aspetterà. Sarà una battaglia, ne ho già vinte alcune nella mia vita e sono sicuro che vincerò anche questa per tornare il prima possibile a giocare a calcio. Grazie a tutti per la solidarietà".