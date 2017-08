Fifa The Best: Conte, Allegri e Ancelotti in lizza

17 agosto 2017

Se per il vincitore non sembrano esserci dubbi, più agguerrita pare essere la lotta per i due gradini più bassi del podio. Il secondo posto non dovrebbe sfuggire ad Allegri, che ha accarezzato il Triplete con la Juventus fino alla finale di Cardiff. Per il gradino più basso del podio, potrebbe essere corsa a tre tra Conte, vincitore della Premier al primo anno al Chelsea, Jardim, timoniere del miracolo Monaco e Low, che ha vinto la Confederations Cup con la Germania.



Oltre ai tre italiani, in lista per il riconoscimento ci sono anche Luis Enrique (lo scorso anno al Barcellona), Pep Guardiola (Manchester City), Leonardo Jardim (Monaco), Joachim Low (ct Germania), José Mourinho (Manchester United), Mauricio Pochettino (Tottenham), Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid), Tite (ct Brasile) e Zinedine Zidane (Real Madrid). I vincitori, come accaduto nella prima edizione, saranno proclamati tenendo conto per il 25% dei voti dei capitani di tutte le nazionali, per il 25% dei voti dei ct, per il 25% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito Fifa e per il restante 25% dei voti espressi da oltre 200 rappresentanti dei media.