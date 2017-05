Fifa, nasce il mondiale a 48 squadre

10 maggio 2017

E' stata approvata in via definitiva la rivoluzione mondiale voluta dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Dal 2026 il mondiale sarà a 48 squadre. L'Europa fa da guida con 16 posti, mentre l'Africa ha avuto il maggior aumento, passando da cinque a nove posti. Nord, America Centrale e Caraibi avranno sei posti, come America del Sud e Oceania. L'Asia avrà otto posti assicurati. La Fifa ha anche confermato che i due ultimi posti saranno determinati da un mini torneo intercontinentale.