Fifa, Infantino: "Var e Mondiale a 48 squadre le sfide del futuro"

28 dicembre 2016

Sul Var Infantino non ha dubbi: "Ora tutti sanno se l'arbitro ha commesso un errore a parte una persona: l'arbitro stesso. Gli è stato proibito di sapere se ha fatto questo errore. Servono almeno dei test per capire se possiamo aiutare l'arbitro ed evitare conseguenze negative dentro e fuori il campo. Il direttore di gara può chiedere il Var, oppure sono gli arbitri davanti ai monitor a segnalare il caso. Questo può aiutare: al Mondiale per Club è stato un test positivo, 30 secondi aiutano tanto a decidere meglio, un fischio può decidere una finale del Mondiale".



Infantino difende anche il suo progetto di allargare il Mondiale a 48 partecipanti: "Il calendario deve essere lo stesso, sappiamo che i giocatori di club fanno tante partite, ma noi possiamo aumentarle perché non ci sono solo il calcio europeo o sudamericano. Si giocherebbe negli stessi giorni di oggi e bisognerà vincere almeno due gare per passare il turno. Chi vince giocherà 7 partite in 32 giorni, ma ci sarebbero 80 partite, 16 in più di adesso". Sul tanto discusso mondiale in Russia il presidente della Fifa assicura un'operazione trasparenza a partire dalla vendita dei biglietti, e conferma poi che dall'edizione del 2026 sarà possibile presentare candidature congiunte.