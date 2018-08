Feyenoord-Excelsior, tifosi lanciano peluche allo stadio per i bambini malati

20/08/2018

E’ il 65’ minuto di di Feyenoord-Excelsior, match valevole per la serie A olandese. Il gioco si interrompe per alcuni secondi e tutti allo stadio (calciatori compresi) guardano gli spalti sorpresi: dal settore ospite stanno volando dei peluche. In tanti rimangono a bocca aperta non capendo cosa stia accadendo. Poco dopo è tutto più chiaro: i tifosi ospiti con una nobile iniziativa hanno voluto omaggiare i bambini malati presenti allo stadio De Kuip nel settore sottostante con un regalo sicuramente gradito. Un momento che rimarrà nella storia come dimostrano anche i tanti applausi dei sostenitori presenti sugli spalti. Il lancio dei paluche per i bambini meno fortunati è un’iniziativa benefica che prende il nome di Teddy Bear Toss. E’ molto diffusa nel mondo dell’Hockey in Canada e negli Stati Uniti. Per la cronaca la gara è terminata con il punteggio di 3-0 in favore del Feyenoord.