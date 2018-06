Ferguson torna a casa: dimesso dall'ospedale

2 giugno 2018

Alex Ferguson è stato dimesso dall'ospedale dopo un mese. Il 5 maggio scorso, l'ex allenatore del Manchester United era stato ricoverato d'urgenza e operato per un'emorragia cerebrale. Dopo una lunga convalescenza, il 76enne è potuto tornare a casa e il prossimo agosto vuole essere a Old Trafford per vedere le partite del suo Manchester United. Una fonte a lui vicina ha detto al Sun che "sta bene, cammina ed è felice di essere nuovamente a casa".