Fabio Coentrão trova squadra: il 112 lo sfotte

01/09/2018

A poche ore dalla chiusura del mercato, e dopo aver rescisso il suo contratto con il Real Madrid dove era tornato al termine del prestito con lo Sporting Lisbona, anche Fabio Coentrão ha trovato squadra. Il terzino portoghese, 30 anni, si è trasferito al RioAve, il club dove aveva mosso i primi passi. A festeggiare su Twitter, più che i tifosi del club che lo ha accolto, è stato soprattutto il... 112! Tramite il suo profilo Twitter, infatti, il servizio d'emergenza della comunità di Madrid ha preso in giro il difensore per lanciare un messaggio molto importante: "Se Coentrao è riuscito a trovare una squadra, perché non possiamo chiudere in un'estate senza incendi gravi? Aiutateci!".