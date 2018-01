FA Cup: United e Liverpool avanti nel finale

5 gennaio 2018

Manchester United-Derby County 2-0

Mourinho lascia riposare Lukaku e schiera Rashford al centro dell'attacco dal primo minuto. Dalla retrocessione in Championship del Derby County le due squadre si sono incontrate due volte in FA Cup per altrettante affermazioni dello United. La differenza di categoria si vede già in avvio di gara per un monologo dei padroni di casa: Pogba scalda i guantoni a Carson, Mata lo impegna su una conclusione da fuori, poi il County prende coraggio e alza il baricentro provando a sorprendere Romero. Olsson colpisce di testa da distanza ravvicinata, Lawrence sbaglia mira su calcio piazzato e Winnall non trova lo specchio della porta. Lo United resiste alla foga ospite e riprende il controllo della partita, il più pericoloso è Rashford che prima sfiora il gol vedendosi respingere dal palo la conclusione da distanza ravvicinata, poi trova pronto Carson su un colpo di testa dal cuore dell'area di rigore. Nel finale di primo tempo prova a sbloccare la partita Pogba, senza però trovare miglior fortuna con un buon Carson sempre sulla sua strada. A inizio ripresa Mourinho si gioca la carta Lukaku al posto di Mkhitaryan ed è proprio la punta, con una conclusione da centro area, a dare il via all'assalto che vede susseguirsi al tiro Mata, Pogba, Lingard e Rashford senza fortuna. Con Rashford nel finale arriva anche il secondo palo di giornata che sembra voler spegnere le speranze dello United in una partita dominata. Ci pensa però Lingard all'84' a spazzare via la paura con un destro da fuori area che non lascia scampo a Carson. Il Derby si sbilancia in cerca del pari e al 90' Lukaku ne approfitta in contropiede siglando il definitivo 2-0. Lo United scaccia i fantasmi di Bristol dopo l'eliminazione in EFL Cup e trova il passaggio del turno.



Liverpool-Everton 2-1

Il derby del Merseyside torna dopo quello del 10 dicembre, sempre ad Anfield, in cui un gol di Rooney regalò il clamoroso pari all'Everton al termine di un dominio del Liverpool. Il copione della partita questa volta è diverso, con i Reds più attenti a non sbilanciarsi affondando di meno il colpo. Molte le conclusioni dalla distanza che non trovano lo specchio, bisogna aspettare il 35' per l'episodio che sblocca la partita: Holgate atterra Lallana in area di rigore, dal dischetto si presenta Milner che firma il vantaggio con una conclusione centrale. A inizio ripresa il Liverpool va vicino al raddoppio con Gomes, che sbaglia di testa da pochi passi su calcio d'angolo, e con Robertson, che salta di netto Bolasie costringendo Pickford agli straordinari. Quando la partita sembra pendere unicamente dalla parte dei Reds ecco la doccia gelata per Anfield: al 68' i Toffees partono in contropiede e al termine di un azione corale Sigurdsson gela Karius per l'1-1. Klopp non si lascia intimidire e il Liverpool continua ad attaccare. All'83' è Van Dijk a rispondere alle critiche dopo il discusso acquisto dal Southampton per 84 milioni di euro: il difensore trova il varco giusto e di testa regala il nuovo vantaggio ai Reds che vale il 2-1 finale.