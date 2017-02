FA Cup: orgoglio Leicester, è agli ottavi

8 febbraio 2017

Prova d'orgoglio del Leicester che, in piena crisi in Premier League, batte 3-1 il Derby County nel replay del quarto turno di FA Cup e si qualifica agli ottavi. La squadra di Ranieri sblocca il risultato in avvio di ripresa con King, poi subisce il pari su una punizione beffarda di Camara. L'1-1 resiste fino al 90' e si va ai supplementari: due magie di Ndidi e Gray fanno esplodere il King Power Stadium e regalano un po' di serenità alle Foxes.