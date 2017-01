FA Cup: miracolo Millwall, il Watford è fuori

29 gennaio 2017

Cocente delusione per Walter Mazzarri: il suo Watford è fuori al quarto turno di FA Cup. Avanza il Millwall, formazione di terza serie, che vince 1-0 davanti al suo pubblico, al Den Stadium, e stacca il pass per gli ottavi di finale. Mazzarri fa molto turnover, non può ancora utilizzare gli ultimi acquisti Zarate e Niang e la squadra è costretta a soffrire: davanti Okaka non punge, dietro la difesa con l'ex napoletano Britos balla. Il Millwall così ci crede e all'85' trova il gol partita con Morison: cross da sinistra e perfetto inserimento sul secondo palo del 33enne attaccante gallese che di destro piega le mani a Gomes, entrato al posto di Pantilimon. Nel finale il Watford si getta in avanti, Mazzarri si gioca anche la carta Deeney ma i Lions resistono e conquistano con meritano la vittoria. E' la prima volta che il Watford, quando è in Premier, esce in FA Cup contro una squadra di terza serie.