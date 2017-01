FA Cup: lo United vola agli ottavi, il Millwall fa fuori il Watford

29 gennaio 2017

Missione compiuta per il Manchester United che a Old Trafford batte 4-0 il Wigan e si qualifica in scioltezza agli ottavi di finale di Fa Cup : per i Red Devils vanno a segno Fellaini (44'), Smalling (58'), Mkhitaryan (74') e Schweinsteiger (81'), quest'ultimo schierato titolare da Mourinho. Giornata nera invece per il Watford : la squadra di Mazzarri perde 1-0 sul campo del Millwall, formazione di terza serie, ed è eliminata.

Cocente delusione per Walter Mazzarri: il suo Watford è fuori al quarto turno di FA Cup. Avanza il Millwall, formazione di terza serie, che vince 1-0 davanti al suo pubblico, al Den Stadium, e stacca il pass per gli ottavi di finale. Mazzarri fa molto turnover, non può ancora utilizzare gli ultimi acquisti Zarate e Niang e la squadra è costretta a soffrire: davanti Okaka non punge, dietro la difesa con l'ex napoletano Britos balla. Il Millwall così ci crede e all'85' trova il gol partita con Morison: cross da sinistra e perfetto inserimento sul secondo palo del 33enne attaccante gallese che di destro piega le mani a Gomes, entrato al posto di Pantilimon. Nel finale il Watford si getta in avanti, Mazzarri si gioca anche la carta Deeney ma i Lions resistono e conquistano con meritano la vittoria. E' la prima volta che il Watford, quando è in Premier, esce in FA Cup contro una squadra di terza serie.



UNITED, CI PENSA IL VECCHIO SCHWEINSTEIGER

E' Bastian Schweinsteiger il protagonista del largo successo con cui il Manchester United - senza Ibrahimovic e Pogba - si sbarazza del Wigan approdando senza problemi agli ottavi di finale di Fa Cup. Il 32enne centrocampista tedesco, schierato titolare da Mourinho, ripaga la fiducia dello Special One a suon di giocate decisive: è suo il lungo traversone che al 44' mette sulla testa di Fellaini il pallone dell'1-0, è sua all'81' la rovesciata in area piccola che risolve una mischia nata da un corner e vale il definitivo poker dei Red Devils. In mezzo c'è gloria anche per Smalling e Mkhitaryan: il difensore firma il 2-0 con un imperioso stacco aereo su cross dalla sinistra di Martial, l'attaccante armeno insacca facilmente - di nuovo su assist di Martial - il pallone del provvisorio 3-0 al termine di un veloce contropiede. Nelle altre partite giocate nel pomeriggio rovinosa eliminazione dell'Hull City, travolto dal Fulham a Craven Cottage: la squadra di Jokanovic, che milita in Championship, si impone con un clamoroso 4-1. Esce anche il Leeds, battuto 1-0 dal Sutton United (club di sesta divisione).