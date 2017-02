Fa Cup: lo United ribalta il Blackburn, tris Tottenham

19 febbraio 2017

A Craven Cottage il Tottenham parte fortissimo e al 5' Bettinelli compie un miracolo deviando a lato il tocco ravvicinato di Eriksen. Un minuto dopo Alli sfiora il palo con una bella conclusione a giro dalla distanza. Al 16' gli Spurs passano meritatamente in vantaggio con una zampata di Kane su cross basso di Eriksen. Il Fulham si vede per la prima volta solo nel terzo minuto di recupero con un sinistro da fuori di Johansen che però si spegne sul fondo. A inizio ripresa il Tottenham chiude virtualmente i conti ancora con Kane che mette dentro da pochi passi il perfetto cross del solito Eriksen. Al 60' Alli si divora il tris calciando alto l'ennesimo pallone messo al centro dal danese. Il Fulham non è in partita e Kane lo punisce siglando la tripletta personale con un diagonale su passaggio smarcante di Alli. Nel finale gli ospiti cercano il gol della bandiera ma Vorm si immola sul tocco di Parker. Al 90' il neo-entrato Sissoko colpisce di testa un pallone che, però, viene deviato all'ultimo dal riflesso di Bettinelli. La corsa del Fulham si ferma dunque qui mentre il Tottenham vola ai quarti di Fa Cup.



Nello United Mourinho lascia in panchina Ibrahimovic, Pogba e Mata e schiera dal primo minuto Lingard, Mkhitaryan e Martial dietro a Rashford. Avvio furioso del Blackburn che al 16' si fa vedere dalle parti di Romero con un gran destro tiro di Emnes deviato all'ultimo dal portiere dello United. I padroni di casa trovano il gol dell'1-0 un minuto più tardi con un sinistro sotto l'incrocio di Graham liberato in area da Emnes. La squadra di Mourinho si sveglia al 24' con un tap-in di Herrera parato da Steele e al 27' pareggia i conti con Rashford che, lanciato da Mkhitaryan, supera il portiere del Blacbkburn e infila la sfera in fondo al sacco. Al 37' si rivedono in avanti i padroni di casa con un sinistro in scivolata di Conway che termina la sua corsa sopra la traversa. Sul finale di frazione Lingard sfiora il palo con un colpo di testa angolato. A inizio ripresa è sempre Conway a rendersi pericoloso con una girata bloccata da Romero. Mourinho inserisce Ibra e Pogba e la mossa risulta vincente: al 76' lancio lungo del francese per l'attaccante svedese che scatta sul filo del fuorigioco e infila la sfera con un destro in diagonale imparabile per Steele. I Rovers si gettano in avanti e all'85' viene annullato per evidente fuorigioco un gol di Stokes. E' l'ultimo squillo del match: lo United accede ai quarti, il Blackburn abbandona l'Fa Cup.