FA Cup, lo United avanza facile: poker allo Yeovil nel giorno di Sanchez

26 gennaio 2018

Per lo Yeovil Town, formazione della League Two (quarta serie inglese), si preannuncia una serata dura, anche perché di contro c'è la prima da titolare di Alexis Sanchez con la nuova maglia del Manchester United. Mou lo schiera nel tridente, sulla sinistra, con al centro Rashford e sulla sponda opposta Mata. In mediana con Herrera e Carrick c'è il giovane McTominay. La prima vera occasione, però, è per lo Yeovil Town con l'inserimento di Green che conclude con il sinistro, impegnando Romero che salva il risultato. Nei primi minuti proprio l'esterno Green mette in seria difficoltà Mattia Darmian che non riesce a contenerlo. Ancora padroni di casa pericolosi al 15' con il colpo di testa di Sowunmi ben parato da Romero. La prima vera occasione per lo United arriva al 23' con un'iniziativa di Sanchez che libera il destro dal limite di McTominay, il portiere Krysiak salva in angolo. Al 30' altra bella parata del portiere di casa, che blocca in presa una bella punizione di Sanchez. Al 37' altra punizione, stavolta per lo Yeovil con un esterno di James respinto coi pugni da Romero. Squillo di Sanchez al 40' con un destro dal limite che sfila via sul fondo. Al 41' il Manchester United passa in vantaggio approfittando di un erroraccio della difesa dello Yeovil: Rashford entra in area e mentre i due centrali si contendono la palla, lui si inserisce e col piatto destro gonfia la rete beffandoli entrambi. Il primo tempo termina con lo United avanti 1-0.



Nella ripresa al 49' altra occasione per Rashford che rientra sul destro e dalla corta distanza calcia, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sull'azione successiva Mata colpisce la parte superiore della traversa. Al 61' ecco che arriva il raddoppio dello United, con uno splendido diagonale mancino di Ander Herrera. Nel finale i red devils si scatenano e una bella giocata di Matteo Darmian spalanca la via della rete a Jesse Lingard (subentrato ad Alexis Sanchez al 72') che al minuto 89 cala il tris. Passa un solo giro di lancette e trova il gol anche Romelu Lukaku, che con il piattone destro mette dentro un traversone dalla sinistra di Marcos Rojo al 90'. Il Manchester United supera il quarto turno come lo Sheffield Wednesday, che ha battuto 3-1 il Reading: doppietta di Nuhiu (29' e 53') e gol di Boyd per i padroni di casa, autorete di Dawson per il gol della bandiera del Reading che saluta l'FA Cup.