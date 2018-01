FA Cup: Liverpool eliminato, Tottenham salvo in extremis. Prima amara di Joao Mario con il West Ham

27 gennaio 2018

NEWPORT COUNTY-TOTTENHAM 1-1 Il Tottenham soffre ma alla fine riesce a strappare un pari che vuol dire replay. Il Newport lotta per novanta minuti e prova sin da subito a sorprendere gli Spurs. Labadie è pericoloso con una conclusione di destro, ma Vorm para e scaccia il pericolo. Per il Tottenham risponde presente Moussa Sissoko, tiro deciso da fuori area respinto di forza. Una distrazione difensiva e il Tottenham va sotto: il Newport County sorprende tutti e al 38' arriva il vantaggio grazie al colpo di testa di Padraig Amond che si stampa nell’angolino basso. Ottimo l’assist di Robbie Willmott. Sono ancora i padroni di casa ad avere il pallino del match, sempre Amond che cerca la doppietta personale: calcia di destro ma trova il portiere. Il primo tempo si chiude con il vantaggio del Newport County, nella ripresa ci si aspetterebbe un Tottenham arrembante ma i ritmi della partita continuano a non decollare. Al 59’ il Tottenham prova la giocata con Harry Kane , ma il suo tiro è prontamente respinto. La squadra di Pochettino ci prova con tutte le sue forze e spinge con Victor Wanyama che ci prova di destro, ma la traiettoria è fuori. Il Tottenham tiene i nervi saldi e all’82’ trova il pareggio: servito perfettamente Kane non sbaglia il destro firmando l'1-1 al Rodney Parade. LE ALTRE PARTITE Il Leicester passeggia sul campo del Peterborough con gli scatenati Iheanacho (12' e 29') e Diabatè (9' e 87') che firmano le personali doppiette. Hughes (58') allevia solo il passivo dei padroni di casa che nel recupero subiscono anche l'1-5 finale da Ndidi (92'). Esce il West Ham con un gol per tempo sul campo del Wigan: Grigg (7' e 62') la sblocca in avvio e trova anche il raddoppio a metà ripresa. Per gli Hammers l'espulsione di Masuaku a inizio secondo tempo è il sigillo su una giornata no Il Southampton passa di misura sul Watford : al St'Mary ci pensa Stepehens, al 4' di gioco, a regalare il passaggio del turno alla squadra di Pellegrino. Lo Swansea non va oltre l'1-1 sul campo del Notts County: a Narsingh (45') replica Stead (62') per il gol che vale il replay.

LIVERPOOL-WEST BROMWICH 2-3

Che spettacolo ad Anfield dove per il quarto turno di FA Cup il West Bromwich fa visita al Liverpool di Klopp, che schiera i Reds con un tridente formato da Salah, Firmino e Mané. Gli ospiti, guidati in panchina da Pardew, propongono Robson-Kanu unica punta con Rodriguez e Brunt a supporto sugli esterni di una mediana a cinque. Il Liverpool parte a razzo e trova il vantaggio al 5' con l'inserimento di Salah che, solo davanti a Foster, calcia sul portiere: sulla ribattuta arriva prima Firmino che con uno splendido pallonetto col sinistro gonfia la rete. Neanche il tempo di esultare che al 7' il West Bromwich trova il pareggio con Rodriguez che dal limite dell'area esplode un destro che si insacca all'incrocio dei pali della porta dell'incolpevole Mignolet. Partita emozionante e divertente, al minuto 11 gli ospiti completano la rimonta. Assist dalla sinistra di Gibbs e tap-in vincente ancora di Rodriguez che firma la sua doppietta e porta il West Bromwich in vantaggio. Dopo il gol del 2-1, entra in scena il Var che prima annulla il 3-1 degli ospiti realizzato al 18' di testa da Dawson (fuorigioco attivo di Barry), poi assegna un rigore al Liverpool per una trattenuta di Livermore su Salah. Dal dischetto, però, Firmino sbaglia aprendo il piatto destro e centra in pieno l'incrocio dei pali. Al 47' Dawson si inserisce sulla destra in area del Liverpool, palla al centro dove Matip con un goffo intervento di tacco la mette dentro: il Var benedice la posizione di Dawson e il West Bromwich si ritrova sul 3-1 alla fine della prima frazione di gioco.



Il secondo tempo inizia con un ritmo molto meno intenso rispetto ai primi 45' scoppiettanti. Un'occasione per il West Bromwich arriva al 63' con un contropiede di Phillips che arriva a concludere con il sinistro dall'interno dell'area dopo una fuga da centrocampo, la sua conclusione finisce fuori. Il Liverpool prova a riparire il match con una conclusione volante di Milner sulla quale Foster si esalta. Miracoloso Foster al 74' quando ferma prima Ings e poi miracoleggia sulla respinta raccolta da Milner, esaltandosi con i piedi nonostante quest'ultimo fosse in posizione irregolare. Al 77' però il Liverpool rientra in partita con Salah, che raccoglie un pallone vagante in area e lo piazza con il piatto sinistro alle spalle dell'incolpevole Foster. Venticinquesimo gol stagionale per l'ex attaccante della Roma. Al 94' van Dijk con un colpo di testa impegna Foster che salva la vittoria e l'accesso agli ottavi di finale del West Bromwich. Al triplice fischio il Liverpool (per il terzo anno consecutivo) esce al quarto turno di FA Cup.