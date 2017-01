Fa Cup: il Liverpool avanza, Plymouth fuori a testa alta

18 gennaio 2017

Largo alle seconde linee in casa Reds, con Sturridge, Woodburn e Origi scelti da Klopp per guidare l'attacco e Coutinho in mezzo al campo. Dopo 8 minuti Sturridge sfiora la traversa con un destro a giro da fuori area. Al 19' il Liverpool passa in vantaggio con un colpo di testa vincente di Lucas Leiva sul corner di Coutinho. Il Plymouth è vivo e sfiora il pari con una gran botta di Carey parata da Karius. I Reds si salvano anche al 34' quando Joe Gomez riesce ad evitare il peggio anticipando di un soffio Garita, pronto a deviare in rete il cross di Slew.



Nella ripresa i Reds tornano a farsi vedere in avanti e il portiere dei padroni di casa, McCormick rischia il pasticcio centrando in pieno il neo-entrato Wilson su retropassaggio di Songo'ò. L’estremo difensore si riscatta respingendo poco dopo di piede il tiro di Sturridge. Il Plymouth colpisce addirittura un palo al 75' con una sforbiciata di destro di Jarvis. All'87' rigore per il Liverpool per fallo di Songo'ò su Moreno: dal dischetto va Origi che si lascia ipnotizzare da McCormick. Il belga prova a riscattarsi al 90' ma non inquadra di un soffio la porta. Il Liverpool avanza comunque al quarto turno, il Plymouth esce tra gli applausi.



Negli altri replay di giornata il Norwich, club di Championship, si arrende al Southampton soltanto al 92' quando Long infila in rete il pallone del definitivo 1-0 che regala ai Saints il passaggio del turno. Il Newcastle si impone invece 3-1 al St. James Park sul Birmingham grazie alla doppietta di Ritchie (uno su rigore) e al gol di Gouffran. Inutile il momentaneo 2-1 degli ospiti firmato da Cotterill.