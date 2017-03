FA Cup: cinquina City, è ai quarti

1 marzo 2017

Il Manchester City vede le streghe ma poi si scioglie e travolge l'Huddesfield Town, formazione di Championship, per volare ai quarti di finale di FA Cup. La squadra di Guardiola infatti va in svantaggio al 7' per la rete di Bunn che trafigge un non perfetto Claudio Bravo e per mezz'ora non riesce a sbloccarsi. Proprio al 30' arriva l'1-1 di Sanè che si inserisce in area e devia il centro basso di Sterling. A quel punto il City cambia marcia, al 35' Aguero fa 2-1 su calcio di rigore e al 38' il Kun serve Zabaleta che insacca il 3-1.



Prima dell'intervallo e in avvio di ripresa l'Huddersfield torna a farsi vedere in avanti ma Claudio Bravo non rischia. Così al 73' la squadra di Guardiola fa poker con Aguero che ci mette la zampata sul cross basso dell'ispirato Sterling. A tempo scaduto, al 91', il City trova il gol del definitivo 5-1 con il nigeriano Iheanacho che devia col tacco l'assist di Jesus Navas.