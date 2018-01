FA Cup, Chelsea e Manchester City volano agli ottavi di finale

28 gennaio 2018

Conte sfida Benitez e sono i Blues a vincere la sfida passando il turno. Nell’avvio a Stamford Bridge è il Chelsea a incidere maggiormente nella trama del gioco. Il Newcastle risponde battuta su battuta e Shelvey tenta di aprire un varco per Manquillo, l'arbitro ferma per offside. La squadra di Conte prende il timone del match e vira verso la porta avversaria con Gary Cahill che, servito da corner, ci mette la testa concludendo però decisamente fuori misura. Arriva subito la risposta degli uomini di Benitez: apertura di Massadio Haidara, Shelvey calcia di sinistro ma il tiro viene parato. I Blues non mollano un centimetro, costruiscono gioco, creano occasioni e la rete arriva: Michy Batshuayi calcia di forza da centro area ed è gol. Al 31’ la squadra di Conte sblocca il risultato. Gayle tenta di ristabilire la parità poco dopo ma il suo sinistro trova i guantoni di Caballero. Il Chelsea, forte del vantaggio, tiene il pallino del gioco e al 44’ raddoppia il risultato: Eden Hazard sfrutta il contropiede, serve ancora Batshuayi, tiro di destro e palla che si stampa in rete. Termina 2-0 per il Chelsea il primo tempo. Gli uomini di Benitez provano ad accorciare le distanze, ma nella ripresa sono ancora i Blues protagonisti. Al 72’ Marcos Alonso trasforma un calcio di punizione in gol. I Blues mantengono le distanze, la gara termina 3-0 e il Chelsea passa il turno.

CARDIFF CITY-MANCHESTER CITY 0-2

Si accendono i riflettori al Cardiff City Stadium. I gallesi provano a battere il Manchester City ma l’impresa non riesce. La squadra di Guardiola è subito nel match e all’8’ arriva la prima rete: Kevin De Bruyne su calcio di punizione firma il vantaggio per i Citizens. David Junior Hoilett prova a ristabilire la parità con un tiro da fuori area, fermato da Bravo. C’è tanto Manchester City in questa prima frazione di gioco e al 37’ la squadra di Guardiola trova anche il secondo gol: Bernardo Silva calcia un cross perfetto per Raheem Sterling che s’invola di testa e segna la rete del doppio vantaggio. Termina 2-0 il primo tempo, risultato che premia i Citizens al Cardiff City Stadium. Si riparte dalla sostituzione forzata per il Manchester City, dentro Sergio Aguero per l’infortunato Leroy Sané. L’occasione per i ragazzi di Warnock arriva al 55’: Paterson suggerisce di testa per Zohore ma il numero 10 fallisce di sinistro. Il Cardiff resta in partita ma Sterling e compagni concedono poco in questa ultima fase della gara. I gallesi trovano il varco giusto con Pilkington che con un destro prova a spiazzare tutti, ma ancora una volta il tiro è fuori misura. Nei minuti finali la squadra di Warnock resta anche in 10 uomini, al 92’ arriva il secondo cartellino giallo del match per Bennett. Termina così la sfida al Cardiff City Stadium, i Citizens volano agli ottavi di finale.