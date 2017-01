FA Cup: Chelsea e City avanti, Liverpool fuori Tutto facile per le squadre di Conte e Guardiola, i Reds eliminati dal Wolverhampton, Tottenham ok al 97'

28 gennaio 2017

Regala sempre sorprese la FA Cup, arrivata al quarto turno. Spicca l'eliminazione del Liverpool che, fuori in semifinale di Coppa di Lega, perde in casa 2-1 contro il Wolverhampton. Tutto facile per il Chelsea di Antonio Conte che vola agli ottavi battendo 4-0 il Brentford mentre il Manchester City di Guardiola vince 3-0 sul campo del Crystal Palace. Il Tottenham rimonta il Wycombe, 4-3, e passa col gol di Son al 97'.

LIVERPOOL CHOC, ELIMINATO! Anfield Road spera di assistere a un riscatto del Liverpool, reduce da due ko di fila e da un solo successo nelle ultime sette partite ufficiali, ma dopo una cinquantina di secondi i tifosi dei Reds sono gelati: punizione dalla destra di Helder Costa, palla scodellata a centro area dove Stearman di testa trafigge Karius. Wolverhampton incredibilmente in vantaggio dopo meno di un minuto. La doccia fredda non sveglia la squadra di Klopp che, nei primi 45 minuti, non riesce mai a tirare in porta. E poco prima del riposo il Liverpool incassa addirittura il raddoppio: Helder Costa vola via in contropiede e verticalizza per Weimann, che salta Karius con un dribbling secco e segna comodamente a porta vuota portando il Wolverhampton sul 2-0 al 41'.



Nella ripresa ci si attende la reazione rabbiosa dei Reds, ma l'unico guizzo degno di nota arriva all'86' quando Origi, sugli sviluppi di un corner, sfrutta la torre di Sturridge e insacca da pochi passi con una girata di destro. L'assalto finale del Liverpool non produce effetti, anzi è il Wolverhampton ad andare vicinissimo al 3-1 con un contropiede di Bodvarsson. Il match finisce dopo quattro minuti di recupero e l'Fa Cup dei Wolves, che al terzo turno avevano fatto fuori lo Stoke City, può proseguire. Crisi nera invece per il Liverpool che incassa il terzo ko di fila e sembra proprio non riuscire a rialzarsi. Si tratta della seconda eliminazione consecutiva dalle Coppe: i Reds sono infatti stati battuti dal Southampton in semifinale.



POKER CHELSEA, TRIS CITY. RIBALTONE TOTTENHAM Il Chelsea di Conte continua a volare e conquista il pass per gli ottavi di finale di FA Cup grazie al successo per 4-0 sul Brentford. A Stamford Bridge i Blues sbloccano il risultato in avvio: al 14' segna Willian su punizione, poi al 21' Pedro raddoppia su assist di Batshuayi. Nella ripresa Ivanovic firma il tris, poi nel finale Batshuayi corona la sua ottima prestazione col gol del 4-0 su calcio di rigore all'81'.



Successo anche per il Manchester City di Guardiola che vince 3-0 in casa del Crystal Palace: sblocca al 45' Sterling su assist del debuttante Gabriel Jesus; nella ripresa al 71' raddoppia il tedesco Sanè, al terzo gol consecutivo, poi nel finale, al 93', c'è gloria anche per Yaya Tourè. Gara incredibile a White Hart Lance dove il Tottenham batte 4-3 il Wycombe. Gli ospiti chiudono il primo tempo avanti 2-0 e sognano ma nella ripresa la squadra di Pochettino rimonta in pochi minuti con Son al 60' e con Janssen al 64' su rigore. Il Wycome ci crede e torna avanti all'83' con Thompson, e ancora una volta gli Spurs impattano sul 3-3 all'89' con Dele Alli, arrivato al nono gol nelle ultime 8 gare. Sembra fatta, sarà replay, e invece no: al 97' ancora il coreano Son Heung-Min, al quarto centro consecutivo, realizza la rete che manda avanti il Tottenham e spezza il sogno del Wycombe. Eliminato anche il Newcastle di Rafa Benitez che perde 3-0 sul campo dell'Oxford United.

