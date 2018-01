FA Cup: Chelsea bloccato dal Norwich City, sarà replay

6 gennaio 2018

CITY, RIMONTA E POKER

Il Manchester City vince in casa contro il Burnley e vola al prossimo turno di FA Cup. Un match dai due volti visto che nel primo tempo la squadra di Guardiola va sotto. Ashley Barnes approfitta di un liscio di Stones per ritrovarsi da solo al cospetto di Bravo: la conclusione del centrocampista inglese non lascia scampo al portiere cileno. Nella ripresa scende in campo un City diverso. Al 56' Gundogan batte velocemente una punizione sulla trequarti, il movimento di Aguero coglie impreparata tutta la difesa del Burnley. L'argentino fredda Pope sul primo palo (1-1). Al 58' i Citizens trovano anche la rete del vantaggio. Controllo in area, spalle alla porta di Gundogan che con un colpo di tacco serve l'accorrente Aguero. Anche in questa occasione Pope non può fare nulla. Ormai la gara è in discesa per gli uomini di Pep Guardiola. Al 71' David Silva riceve palla sulla trequarti e con una splendida giocata premia l'inserimento di Sané: il tedesco segna la terza rete dei Citizens con un diagonale micidiale. All'82' il Manchester trova anche la quarta rete del match. Protagonista, ancora una volta, l'esterno sinistro Sané che, dopo aver dribblato il portiere in uscita, serve l'accorrente Bernardo Silva (entrato al posto di Aguero). Tutto fin troppo facile per il portoghese che insacca a porta vuota per il 4-1 finale.