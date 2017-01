Fa Cup: brivido Leicester, col Derby County si va al replay

27 gennaio 2017

Il Leicester rischia grosso a Pride Park, ma riesce in extremis a strappare il 2-2 sul campo del Derby County nel quarto turno di Fa Cup: la squadra di Ranieri si giocherà la qualificazione agli ottavi in casa nel replay. Subito in vantaggio grazie a un regalo degli avversari, il Leicester si addormenta e va all'intervallo sotto 2-1. A salvare i campioni d'Inghilterra ci pensa Morgan all'86' con un'incornata sugli sviluppi di un corner.

Dopo avere piegato il West Bromwich al terzo turno, il Derby County – formazione che milita in Championship - si conferma squadra in grado di fare paura alle avversarie di Premier League e mette in grande imbarazzo anche il Leicester. Eppure le cose si mettono bene per le Foxes che all’8’, complice una goffa autorete di Bent che insacca nella propria porta nel tentativo di spazzare, sono già in vantaggio.



Ranieri sembra pregustarsi una serata di relax, ma al 21’lo stesso Bent si riscatta firmando di testa la rete del pareggio. Il Leicester barcolla e al 40’ Bryson, con un perfetto inserimento concluso con un diagonale di sinistro, fa impazzire Pride Park portando avanti il Derby County. Ranieri a questo punto teme la figuraccia, ma all’86’ ci pensa capitan Morgan a togliere le castagne dal fuoco: incornata vincente su corner di Gray ed è 2-2, la qualificazione si deciderà al replay al King Power Stadium.