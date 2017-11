Evra traina una Jeep: "Tornerò più forte di prima"

13 novembre 2017

Dopo il "colpo alla Cantona" del 2 novembre nel pregara di Europa League contro il Vitoria Guimaraes, dunque, Evra non ha perso il sorriso e la voglia di stupire. Nel video pubblicato su Instagram l'ex difensore della Juve traina infatti un'auto con la sola forza del suo fisico, motivando il suo gesto. "Non essere pigro - dice Patrice nel video, rivolgendosi agli spettatori -. Non so cosa tu stia facendo in questo momento, ma io sto trainando un'auto. Perché voglio essere migliore di quanto non fossi prima".