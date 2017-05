Everton, Lennon ricoverato per una malattia da stress

3 maggio 2017

"Aaron Lennon sta ricevendo le cure per una patologia derivante da grande stress che lo ha colpito": con queste parole l'Everton ha comunicato il ricovero, reso necessario dalle leggi britanniche sulla salute mentale, dell'esterno inglese. Nei giorni scorso la polizia aveva sorpreso il giocatore in stato confusionale in una via di Salford. Il club, dando il suo pieno supporto, ha chiesto il rispetto della privacy del 30enne e della sua famiglia "in questo delicato periodo".