Europei Under 21: la Germania si sbarazza della Repubblica Ceca

18 giugno 2017

La Germania esordisce secondo le aspettative agli Europei Under 21 in Polonia. Nella prima partita del gruppo C, quello dell'Italia, i tedeschi liquidano la Repubblica Ceca per 2-0 coi gol di Meyer e Gnabry. Dopo una buona partenza, con gol sfiorato dal doriano e prossimo juventino Patrick Schick, i cechi hanno via via perso di intensità e la Germania ha preso così il sopravvento. Prima il palo di Gnabry quindi, al 44', con il vantaggio con un destro di Meyer. A inizio torna a farsi vedere Schick ma al 50' arriva il raddoppio tedesco: errore di Sacek e Gnabry ne approfitta per battere ancora Zima.