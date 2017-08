Europa League, preliminari: passa l'Athletic Bilbao, eliminato il PSV

3 agosto 2017

Regala delle grandi soprese il ritorno del terzo turno preliminare d' Europa League . Il PSV , dopo la sconfitta dell'andata per 1-0 in casa, perde 1-0 anche in trasferta contro l' Osijek, che passa il turno . Avanza anche l' Athletic Bilbao che, dopo aver pareggiato 1-1, batte nel ritorno 3-0 la Dinamo Bucarest. Accedono ai playoff anche il Marsiglia, che pareggia 0-0 sul campo dell'Ostenda, e l'Everton, che batte 1-0 gli slovacchi dello Ruzomberok.

Grande impresa dei croati dell'Osijek che, dopo il successo per 1-0 in casa, vincono anche in trasferta 1-0, grazie alla rete di Bockaj al 25' minuto, e eliminano il PSV, conquistando uno storico risultato. Fuori dall'Europa League anche il Friburgo che non è riuscito a difendere l'1-0 dell'andata, perdendo 2-0 sul campo degli sloveni del Domzale, che avanzano ai playoff. Missione compiuta per l'Athletic Bilbao di mister Ziganda che, dopo aver pareggiato 1-1 in Romania, batte la Dinamo Bucarest in casa 3-0, grazie alla rete di Aduriz e alla doppietta di Garcia. Passano agevolmente ai playoff anche il Marsiglia, che pareggia 0-0 sul campo dell'Ostenda e l'Everton di Koeman, che vince 1-0 in Slovacchia contro il Ruzomberok.

Avanza il turno anche il Paok, che dopo l'1-1 dell'andata, riesce a vincere 2-0 in casa contro gli ucraini dell'Olimpik Donetsk. Va ai playoff anche l'Utrecht che, dopo lo 0-0 in casa, pareggia 2-2 sul campo del Lech; avanza anche l'Altach che batte in casa 3-1 i belgi e conquista il passaggio del turno. Finisce ai rigori la sfida tra Skenderbeu-Mlada Bolesav, con gli albanesi che hanno la meglio e riescono a conquistare il turno, grazie ai due penalty parati da Shehi. Le altre squadre che accedono al prossimo turno sono: il Midtyalland, che batte 2-1 i polacchi dell'Arka, l'Hajduk Spalato, che, dopo lo 0-0 dell'andata, vince in casa 2-0 i danesi del Brondy e, infine, il Maccabi Tel Aviv, che passa 1-0 sul campo del Panionios.