Europa League: lo United si gioca la coppa più triste con L'Ajax

24 maggio 2017

Lo United di Josè Mourinho da un lato e l'Ajax di Peter Bosz dall'altro in campo a Stoccolma per la finale di Europa League. Alla Friends Arena. Nome di buon auspicio, oggi più che mai. Amicizia, fratellanza, festa: anche questo, soprattutto questo, nel menù della sfida che vale il primo trofeo continentale assegnato questa sera. Ma ci sarà, ovviamente, un minuto, un lunghissimo minuto di silenzio ad aprire l'incontro e prima ancora una cerimonia di apertura in forma e tono minori: dopo la strage di Manchester non può essere altrimenti. E ci sarà un pensiero, anzi, ci saranno migliaia di pensieri rivolti alle vittime innocenti di un'assurda e vigliacca follia omicida. Così come è scontato che ci saranno misure di sicurezza al top.



Poi ci sarà anche il calcio, la sfida sul campo. Per Mourinho - senza l'idolo di Casa, Zlatan Ibrahimovic - quella di oggi è la quarta finale europea, tutte vinte le altre tre. I Red Devils sono in corsa per un piccolo Triplete, dopo i successi in Community Shield e Coppa di Lega, e per la prima vittoria di questo trofeo. Di fronte i ragazzi dell'Ajax, in campo con un'età media di 22 anni e con tanti occhi puntati addosso perché la nuova gioventù dorata di Amsterdam fa gola a mezza Europa. Il calcio appunto, con la testa e il cuore rivolti però altrove.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schone, Ziyech; Traore, Dolberg, Younes. Allenatore: Bosz.

Manchester United (4-3-3): Romero; Valencia, Jones, Blind, Darmian; Carrick, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Mkhitaryan. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Skomina (Slovenia)