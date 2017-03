Eterno Miura, battuto il record di Matthews

7 marzo 2017

Da Stoke on Trent , località del centro dell'Inghilterra, a Yokohama , città portuale giapponese è durato più di 50 anni il record di longevità calcistica. E a battere una leggenda come Stanley Matthews è toccato a Kazuyoshi Miura . Il primo giapponese ad arrivare in serie A con la maglia del Genoa, ha giocato 54 minuti nella sfida della J-League 2 contro il Nagasaki a 50 anni e sette giorni. Superando di 2 giorni il baronetto del calcio mondiale.

Una carriera quella di Miura cominciata in Brasile dove ha vissuto quattro anni e ha vinto il campionato paranaense con il Coritiba. Il suo acquisto da parte del Genoa fu il primo caso in cui un club, attraverso gli sponsor, guadagnava in termini economici acquistando un giocatore. Un'impresa che Miura ha commentato così al sito della Fifa: "In realtà non sento di avere superato una leggenda. Posso avere superato Matthews in longevità calcistica, ma non potrei mai concorrere con i suoi numeri e la sua carriera".