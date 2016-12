Espulsione Balotelli, tifosi contro l'arbitro. E Raiola: "In futuro può tornare in Inghilterra

22 dicembre 2016

Acque agitate in casa Nizza. Il pareggio con il Bordeaux, con il Monaco e il Psg che hanno accorciato in classifica, ha avuto uno strascico polemico relativo alle espulsioni di Balotelli e Belhanda. In particolare il rosso rimediato da SuperMario è il secondo per l'attaccante in campionato, anche se lo scorso ottobre contro il Lorient gli era stata cancellata la squalifica: l'arbitro aveva ammesso l'errore.

I tifosi però non sono felici dell'esito del match e soprattutto delle espulsioni rimediate dalle due stelle. Sui social network sono state tante le proteste nei confronti dell'arbitraggio. Il rosso a Mario è stato giudicato eccessivo e gratuito. A dire il vero, però, il calcione di Balotelli rifilato all'avversario è parso da rosso. Più per l'intenzione e per la teatralità, più che per l'intensità.



Intanto arrivano le parole di Mino Raiola sul futuro dell'attaccante: "Mario potrebbe tornare in Inghilterra. Stiamo già parlando con diversi club inglesi, ma è obiettivamente ancora troppo presto per parlarne. Dobbiamo continuare a valutarlo giorno per giorno", ha detto a TalkSport.