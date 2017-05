Eredivisie, il Feyenoord è campione dopo 18 anni: Kuyt è l'eroe

14 maggio 2017

Il Feyenoord è campione d'Olanda 2016/17. A diciotto anni di distanza dall'ultimo titolo, i biancorossi di Rotterdam hanno trionfato in Eredivisie arrivando davanti all'Ajax di un solo punto. Decisivo il 3-1 all'Heracles in un de Kuip incandescente con la tripletta del capitano e trascinatore Dirk Kuyt per il titolo nazionale numero 15 del club.