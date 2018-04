Emirati Arabi Uniti: entra in scivolata contro l'allenatore avversario, giocatore espulso

27 marzo 2018

Ha davvero dell'incredibile il fallo commesso da Khaleil Khameis Salem ai danni dell'allenatore della squadra avversaria Mahdi Ali. Nel corso della semifinale di Coppa del Golfo degli Emirati Arabi Uniti che ha visto impegnate l'Al-Wasl e Al-Ahli Dubai, il centrocampista della squadra di casa è entrato in scivolata sul tecnico, rimasto a terra dolorante per qualche secondo.



Il tackle, rivisto al Var dall'arbitro, è costato a Khaleil l'espulsione, anche se il numero 78 non è stato l'unico a lasciare il campo in anticipo. Durante il match l'arbitro ha infatti estratto altri due cartellini rossi e la partita è finita in 10 contro 9. Nonostante l'inferiorità numerica, però, l'Al-Wasl ha conquistato la finale del torneo vincendo 3-2.