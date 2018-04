Emigratis: Sansone, Bonera e Soriano vittime di Pio e Amedeo

27 marzo 2018

Pio e Amedeo hanno aggiunto altre vittime al curriculum dei vip a cui hanno 'scroccato' cene, soldi e vestiti. Durante la seconda puntata della terza edizione di Emigratis il duo foggiano fa tappa a Villarreal dove incontra il blocco italiano del "sottomarino giallo": Daniele Bonera, Nicola Sansone e Roberto Soriano.



I tre vengono intercettati in un ristorante italiano, un'occasione che Pio e Amedeo non si fanno sfuggire: 462 euro di conto che diventano presto 500 grazie alla mancia lasciata da Bonera dietro l'insistenza dei due comici. Non va meglio a Sansone e Soriano. Il primo ha la sfortunata pensata di lasciargli il portafoglio con 770 euro mentre l'ex attaccante del Sassuolo è costretto a prelevare dal bancomat 500 euro che vengono immediatamente consegnati ai due foggiani.