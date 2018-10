Eintracht-Lazio, il dramma di Torro: muore il fratello, in lacrime dopo il match

05/10/2018

Al fischio finale del match contro la Lazio Lucas Torro non ha saputo trattenersi, scoppiando in lacrime. Non un pianto di gioia per il centrocampista dell'Eintracht, ma di dolore dopo il grave lutto familiare che lo ha colpito. Nonostante la perdita del fratello 27enne, lo spagnolo ha deciso di scendere in campo contro i biancocelesti. "Gli ho chiesto se davvero se la sentisse e gli ho lasciato libera scelta", le parole del tecnico Adi Hütter.