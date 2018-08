Egitto, Salah non ne può più dei tifosi e minaccia la Federazione

29/08/2018

Qualcuno liberi Mohamed Salah . L’attaccante del Liverpool non ne può più dell’affetto asfissiante dei tifosi egiziani e sarebbe addirittura arrivato a minacciare la Federazione calcistica dell’Egitto. “Bloccateli o dimettevi” l’appello del veloce attaccante che sarebbe costantemente disturbato di notte in ritiro dai fan: alcuni di questi riuscirebbero addirittura a bussare alla sua camera d’albergo . Una situazione ormai insostenibile per Salah che ha fatto intervenire il suo avvocato.

Secondo quanto scrive il ‘The Sun’ il legale della stella del Liverpool avrebbe fatto pervenire una serie di lettere con delle richieste ben precise alla Federazione egiziana. In particolare il calciatore vorrebbe che fosse impedito ai tifosi di arrivare fino alla sua camera d’albergo, che gli venissero assegnati due bodyguard per garantirgli maggiore sicurezza e che soprattutto non venissero sfruttati i suoi diritti d’immagine in campagne promozionali legate alla nazionale. Se ciò non accadesse Salah sarebbe pronto a chiedere le dimissioni dei vertici del calcio egiziano o addirittura a lasciare definitivamente l’Egitto.