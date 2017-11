Dortmund, sospeso Aubameyang: tante big alla finestra

17 novembre 2017

Altri problemi per Aubameyang al Borussia Dortmund. Il club ha sospeso il giocatore a causa dei suoi ritardi negli allenamenti e Peter Bosz non l'ha convocato per la gara con lo Stoccarda. Non è la prima volta che il giocatore viene messo in punizione dai gialloneri, ma questa volta l'attaccante non ci sta. "Non riesco a capire perché", ha spiegato alla Bild. Una situazione incandescente, che potrebbe avere ripercussioni sul mercato già a gennaio.