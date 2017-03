Dortmund, buone notizie per Götze: "Prime cure positive, può tornare in campo dopo l'estate"

15 marzo 2017

"Buone notizie su Mario Götze". Comincia così il comunicato comparso sul sito del Borussia Dortmund per spiegare che "la prima fase di trattamento del nazionale tedesco procede positivamente". Se tutto andrà bene, Götze - fermato a fine febbraio dopo che gli era stato diagnosticato un non meglio precisato problema metabolico che aveva fatto sorgere più di un interrogativo sul suo futuro agonistico - potrà "essere pronto per linizio della prossima stagione".