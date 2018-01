Dominio Barça: Levante ko con le firme di Messi, Suarez e Paulinho

7 gennaio 2018

La marcia trionfale del Barcellona prosegue anche alla ripresa del campionato. Lasciati alle spalle la sosta natalizia e il successo nel clasico i blaugrana tornano in campo superando senza problemi un Levante in crisi di gioco e risultati.



Gli ospiti in avvio provano a far male con Lerma e Boateng, ma appena il Barcellona accelera trova la rete del vantaggio: al 12’ Messi innesca l’azione scodellando per Jordi Alba, l’appoggio indietro di testa è nuovamente per l’argentino che di sinistro trova lo spiraglio giusto dal limite dell’area. Il Levante sembra andare subito alle corde e solo un minuto dopo rischia di capitolare. Ancora Messi a ispirare, nel cuore dell’area di rigore c’è Suarez che conclude a colpo sicuro trovando l’intervento di Olazabal. Una conclusione strozzata di Lerma getta alle ortiche le speranze ospiti di riportare in equilibrio il match, Ivi si vede respingere un tiro da buona posizione, poi il Barcellona torna padrone del campo e sfiora il raddoppio con un destro di Dembelè troppo centrale e un mancino di Suarez che si stampa sulla traversa. Per il secondo gol dei blaugrana però è solo questione di tempo, la manovra avvolgente della squadra di Valverde al 38’ lascia ancora Suarez nella posizione ideale per colpire a rete, l’uruguaiano non se lo fa ripetere due volte e conclude con una traiettoria imparabile per chiudere i giochi già prima della fine del primo tempo.



Nella ripresa il ritmo cala vistosamente e il Barcellona pensa più ad amministrare il risultato cercando sporadicamente l’affondo al termine del lungo possesso palla. Il Levante prova a rientrare in partita con due tentativi a metà frazione che vedono prima Moore respingersi il tiro e poi Jason sbagliare mira da buona posizione. Per il Barça è ancora Suarez a cercare la via del gol, ma sul doppio tentativo è pronta la retroguardia ospite prima della seconda conclusione che manca lo specchio della porta. Negli ultimi venti minuti il Levante non ha più la forza per reagire, il Barça controlla senza fatica e all’ultimo affondo trova anche il tris con un facile appoggio sottomisura di Paulinho arrivato, ancora una volta, su un’invenzione di Messi.



Miglior attacco, miglior difesa e ancora nessuna sconfitta in campionato. La squadra di Valverde avanza a vele sempre più spiegate in vetta alla classifica della Liga.