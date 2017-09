Diego Costa si arrende: resta al Chelsea

2 settembre 2017

Ha fatto di tutto per tornare all'Atletico e alla corte di Simeone, con tanto di 'suppliche' per assecondare le richieste del Chelsea: si è sentito 'prigioniero' di una squadra che non aveva più bisogno di lui - Conte lo ha scaricato con un sms - e che avrebbe voluto venderlo magari in Cina - parole di Diego Costa. Accostato anche al Milan. Allenamenti a parte, l'assenza ingiustificata in ritiro all'inizio della preparazione per la nuova stagione e un'estate da separato in casa, trattato come un "criminale". Dopo tutto questo, l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo è ancora a disposizione del Chelsea, con Conte che lo ha messo nella lista dei giocatori che giocheranno in Premier. Secondo 'As', Diego Costa "non è rimasto per nulla sorpreso. L'intenzione di Abramovich, infatti, è quella che il giocatore torni a Londra, si scusi e si reintegri in squadra prima di partire a gennaio". Ad annunciare che Diego Costa resta Blues è stato il portiere belga dei Blues Thibaut Courtois su Twitter, con riferimento riferimento ironico al tweet di Gerard Piqué su Neymar: "Se queda".