Diego Costa chiede il lasciapassare al Chelsea: Conte scoppia a ridere

18 agosto 2017

Una sonora e grassa risata per dimenticare Diego Costa. Antonio Conte ha ritrovato il sorriso alla guida del Chelsea dopo il ko all'esordio in Premier League. Merito, suo malgrado, dell'attaccante spagnolo che nei giorni scorsi aveva chiesto ai londinesi, tramite un'intervista, di lasciarlo andare via e non trattarlo come un criminale. "Grandioso, davvero grandioso - ha commentato il tecnico scoppiando a ridere -. Preferisco riderci su".