Denti rotti, Godin scherza: "Non posso più sorridere"

6 febbraio 2018

Diego Godin è uno dei difensori più tosti del calcio europeo e non ama piangersi addosso. L'ha dimostrato anche dopo il duro scontro di gioco con il portiere del Valencia in cui ha perso tre denti. "Grazie a tutti per i messaggi di appoggio e di affetto - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Tra qualche giorno tornerò ad allenarmi. Capirete che non posso sorridere molto!".