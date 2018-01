David Silva e il dramma del figlio appena nato: "Mateo combatte giorno per giorno"

3 gennaio 2018

Dopo le indiscrezioni e i pettegolezzi anche pesanti (presunto tradimento della moglie con il compagno di squadra Sterling), ecco la verità. Cruda. Il centrocampista del Manchester City David Silva, attraverso il suoi profili social, ha spiegato il suo dramma per il figlio Mateo, appena nato che lotta giorno dopo giorno per la vita. "Voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di amore e di affetto ricevuti nelle ultime settimane. Un grazie speciale ai miei compagni, all'allenatore e alla società per aver capito la mia situazione. Voglio condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo che è venuto al mondo estremamente prematuramente e sta combattendo giorno dopo giorno con l'aiuto dei medici".