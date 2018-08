David Silva, che giornata: il piccolo Mateo come mascotte e magia su punizione

19/08/2018

La vittoria per 6-1 contro l'Huddersfield passerà alla storia non solo per la tripletta di Sergio Aguero, ma per la favola di David Silva. Il campione spagnolo, infatti, ha vissuto una giornata indimenticabile. Prima il 32enne centrocampista è sceso in campo con in braccio il piccolo Mateo, il figlio nato prematuro a dicembre che ha lottato per mesi tra la vita e la morte. Poi sotto gli occhi dell'erede e della compagna Jessica ha segnato la splendida punizione del momentaneo 4-1.