Dalla Spagna: il Real pensa a Conte per il dopo-Zidane

26 novembre 2017

La panchina di Zinedine Zidane inizia a scricchiolare. Nonostante le due Champions consecutive, in casa Real si studiano le alternative viste le difficoltà di questa stagione. E secondo la stampa spagnola, se a Madrid non dovessere arrivare trofei, il presidente Florentino Perez sarebbe pronto a cambiare timoniere. Stando a Don Balon sarebbe Antonio Conte , che dovrebbe dire addio al Chelsea, il prescelto dai blancos.

Dopo l'idillio durato oltre un anno e mezzo, ora tocca anche a Zizou essere messo in discussione. Avvio di stagione tormentato per il tecnico francese che parrebbe non avere più il pieno consenso del patron. Addirittura, secondo la stampa di Madrid, il consiglio di amministrazione del Real avrebbe espresso dubbi sulle doti tattiche dell'allenatore. E allora tocca a Perez sondare il terreno e capire quali potrebbero essere i sostituti perché se i blancos non dovessero riuscire a sollevare trofei, l'addio di Zidane sembrerebbe certo. Sulla lista personale di Florentino ci sarebbe anche il ct della Germnaia Joachim Loew ma il vero grande obiettivo sarebbe Antonio Conte. L'idea del tecnico italiano trova consistenza per il fatto che, secondo molte voci di mercato, l'ex juventino lascerà Londra. E se dovesse essere davvero così, siamo certi che sull'ex ct azzurro sarebbero pronte a scatenarsi molte big d'Europa. Tra cui, appunto, il Real che sembra non recepire più i super poteri di Zidane.