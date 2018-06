Dalla Spagna e dall'Inghilterra: "Il Real ha contattato Pochettino"

1 giugno 2018

C'è un'Italia che spera nella panchina del Real Madrid, quella composta da Allegri, Sarri, Conte e persino Cannavaro. Dalla Spagna e dall'Inghilterra, però, gli exit pool danno in testa Mauricio Pochettino per succedere a Zinedine Zidane. L'allenatore del Tottenham sarebbe già stato contattato dalla dirigenza dei Blancos per capire la fattibilità dell'operazione. Porte aperte per le Merengues nonostante il recente rinnovo con gli Spurs fino al 2023: Florentino Perez lo corteggia da diverso tempo.



Giornata frenetica per il presidente del Real Madrid, che dopo essere rimasto colto di sorpresa dalla decisione di Zizou, si è messo subito al lavoro per costruire il futuro. Lunghe riunioni con i suoi fedelissimi per decidere la strategia da seguire per continuare a vincere. Tantissimi i nomi presi in considerazione, ma Pochettino sembra quello più caldo. Sondato anche il ct della Germania Joachim Loew, ma molto dipenderà anche dal Mondiale e il Real non può aspettare così a lungo.



La truppa di italiani è capeggiata da Allegri, ma soffiarlo alla Juve non sarà certo facile. Il tecnico di Livorno è apprezzato per il gioco espresso al Bernabeu nel ritorno dei quarti di Champions dove i bianconeri sfiorarano un'impresa clamorosa. Poi Conte e Sarri che sono da considerarsi "liberi". Il primo sarà esonerato a breve dal Chelsea, mentre il secondo è ancora sotto contratto con il Napoli ma con margini di trattativa. Il nome a sorpresa è quello di Fabio Cannavaro che conosce già l'ambiente Real per averci giocato dal 2006 al 2009, ma manca un po' di esperienza e ora è in Cina al Guangzhou Evergrande.



Le altre opzioni sono quelle interne di Guti e Solari, oppure ci sono anche i francesi Wenger e Blanc che sono alla ricerca di una panchina importante e non tarderanno a mandare il loro curriculum al Real Madrid. Dalla Spagna e dall'Inghilterra, però, sono sicuri: tutti sono in coda dietro a Pochettino.